Basketbalschoenen Michael Jordan voor bijna 1,5 miljoen dollar geveild

Omgerekend is dat 1,26 miljoen euro. Volgens veilinghuis Sotheby’s zijn de witte Nike Air Ships van Jordan daarmee de duurste sneakers ooit.

Jordan (nu 58 jaar) debuteerde in 1984 in de NBA bij Chicago Bulls. De Amerikaan leidde de Bulls in de jaren 90 naar zes kampioenschappen.

The Last Dance

Sinds Netflix vorig jaar de succesvolle documentaire The Last Dance over de voormalige vedette van Chicago Bulls heeft uitgezonden, is de marktwaarde van voorwerpen die toebehoren aan Jordan explosief gestegen. Het witte shirt waarin hij in de jaren 80 zijn eerste wedstrijd in de NBA speelde, bracht afgelopen jaar op een veiling 320.000 dollar op.

Een bijzonder paar schoenen van de basketballer uit 1985 werd toen voor 615.000 dollar verkocht. In de zool van een van de schoenen zat een stukje glas, een aandenken aan een demonstratiewedstrijd in Italië. Jordan dunkte de bal zo hard dat het glazen scherm achter de mand in scherven uiteen barstte.