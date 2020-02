Coronavirus zit FIFA-bestuur in de weg

De situatie met het coronavirus zorgt ervoor dat de 37 leden van de zogeheten FIFA-council afzien van de reis naar Asuncion, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land. Het bestuur telt zeven leden uit Azië, waaronder één uit China. De uitbraak van het coronavirus heeft tot de nodige restricties op het reizen van en naar China geleid.

Volgens de FIFA hebben diverse bestuursleden gevraagd om de vergadering in Paraguay te schrappen en er een conferencecall van te maken. Voorzitter Gianni Infantino leidt de vergadering vanuit het hoofdkantoor in de Zwitserse stad Zürich.

De bestuursleden vliegen doorgaans heel de wereld over om te vergaderen. De FIFA heeft eerder al gezegd de reiskosten te willen drukken en daarom vaker te gaan kiezen voor telefonisch overleg. In juni ontmoeten de bestuurders elkaar wel weer in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa, voorafgaand aan het congres met alle FIFA-leden.