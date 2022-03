Gary Anderson en Joe Cullen in de clinch: ’Hij noemde me een valsspeler’

„Wat Anderson tegen me zei? Hij noemde me een valsspeler”, verklaarde Cullen achteraf bij VTM Nieuws. „Maar ik heb absoluut niks verkeerd gedaan. Ik heb veel respect voor Gary en hij is een ambassadeur voor de sport. Deze keer heeft hij zichzelf in de steek gelaten.”

Joe Cullen verpestte donderdagavond het Nederlandse feestje in Ahoy Rotterdam. The Rockstar klopte Michael van Gerwen in de finale met 6-5. Na zeven speelrondes in de Premier League darts staat Van Gerwen wel nog steeds aan de leiding, voor Peter Wright en Jonny Clayton.

(Het Nieuwsblad)