NAC start het nieuwe jaar uitstekend met 3-0 overwinning op Excelsior

De Schot Lewis Fiorini opende na ruim een kwartier spelen de score. Zijn schot werd van richting veranderd door een verdediger van Excelsior en vloog via de vingertoppen van keeper Alessandro Damen in de kruising. Kort voor rust kon Kaj de Rooij op aangeven van Fiorini helemaal vrij de 0-2 intikken.

Excelsior kreeg heel wat grote kansen, maar onder anderen topscorer Elias Már Ómarsson (17 goals) en Joël Zwarts slaagden er niet in doelman Roy Kortsmit te passeren. In de slotfase besliste Mario Bilate, in het veld gekomen voor Sydney van Hooijdonk, op aangeven van Thom Haye de wedstrijd met de derde treffer van NAC.