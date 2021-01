Robert Mühren leidt Cambuur met hattrick langs Eindhoven

Robert Muhren (l) leidde Cambuur met een Hattrick langs FC Eindhoven Ⓒ BSR Agency

SC Cambuur heeft in de eerste divisie dankzij drie doelpunten van Robert Mühren de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven met 5-2 gewonnen. Voor de Friezen was het al de achtste zege op een rij in de competitie.