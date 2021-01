Video: NEC-doelman gaat op afschuwelijke wijze de mist in

Alblas had in de elfde minuut van het duel de bal aan zijn voet in het strafschopgebied, en had alle tijd om een oplossing te zoeken. De NEC-keeper schoof de bal echter in de voeten van Telstar-aanvaller Gyliano van Velzen, die met een geplaatst schot in de lange hoek de score opende.

Van Velzen en Glynor Plet scoorden beiden twee keer voor Telstar, dat ook Sebastian Soto zag scoren. NEC blijft na de ruime nederlaag vijfde en kan zondagavond gepasseerd worden door FC Volendam.

Mühren op schot voor Cambuur

SC Cambuur won dankzij drie doelpunten van Robert Mühren de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven met 5-2. Voor de Friezen was het al de achtste zege op rij in de competitie.

Mühren nam de 0-1 en 0-2 voor zijn rekening en tekende ook voor het vijfde doelpunt van Cambuur. Ook Issa Kallon en Calvin Mac-Intosch scoorden voor de formatie van trainer Henk de Jong.

Robert Muhren (l) leidde Cambuur met een Hattrick langs FC Eindhoven Ⓒ BSR Agency

FC Eindhoven speelde bijna een uur met tien man na een rode kaart voor Mawouna Amevor, die de doorgebroken Mühren neertrok. Mühren is nu met achttien doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur gaat aan de leiding, met 46 punten uit achttien duels. De koploper won al vijftien keer.

NAC start het nieuwe jaar uitstekend met 3-0 overwinning op Excelsior

NAC Breda nestelde zich op de derde plaats door een overwinning bij Excelsior. De ploeg van trainer Maurice Steijn zegevierde op het Rotterdamse kunstgras met 3-0. NAC nam de derde plaats over van De Graafschap, dat een dag eerder de topper tegen Almere City FC met 1-0 verloor. Beide clubs hebben 35 punten, acht minder dan Almere City.

De Schot Lewis Fiorini opende na ruim een kwartier spelen de score. Zijn schot werd van richting veranderd door een verdediger van Excelsior en vloog via de vingertoppen van keeper Alessandro Damen in de kruising. Kort voor rust kon Kaj de Rooij op aangeven van Fiorini helemaal vrij de 0-2 intikken.

Excelsior kreeg heel wat grote kansen, maar onder anderen topscorer Elias Mar Omarsson (17 goals) en Joël Zwarts slaagden er niet in doelman Roy Kortsmit te passeren. In de slotfase besliste Mario Bilate, in het veld gekomen voor Sydney van Hooijdonk, op aangeven van Thom Haye de wedstrijd met de derde treffer van NAC.

