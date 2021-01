Bondscoach Frank de Boer is bevrijd van het ’Koeman 2.0’- stempel

Premium Sport

Saoedi-Arabië zit potdicht, maar kroonprins maakt uitzondering voor Dakar Rally

Twee jaar in een Saoedische cel. Die straf hangt buitenlandse bezoekers boven het hoofd wanneer ze na aankomst in havenstad Jeddah de quarantaineregels aan hun laars lappen. De deelnemers, organisatoren en volgers van de Dakar Rally bleven dus braaf drie dagen in hun hotel en hebben inmiddels twee t...