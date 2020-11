Formule 1-race in Saoedi-Arabië officieel aangekondigd

Jeddah is de tweede stad van het land in het Midden-Oosten, dat de voorbije jaren al meerdere grote sportevenementen binnenhaalde. Eerder dit jaar sloot de Formule 1 een lucratieve deal met de grootste oliemaatschappij ter wereld, Saudi Aramco. De elektrische raceklasse Formule E rijdt sinds 2018 in Saoedi-Arabië in hoofdstad Riyad welteverstaan.

Het Ministerie van Sport van Saudi-Arabië meldt dat de stratenrace ’s avonds in Jeddah in november zal worden georganiseerd. Het wordt de derde Grand Prix in het Midden-Oosten, na Bahrein en de inmiddels traditionele afsluiter in Abu Dhabi. Mogelijk wordt de race in Saudi-Arabië vanaf 2023 op een nieuw circuit nabij hoofdstad Riyad georganiseerd.

De Formule 1-kalender voor volgend jaar wordt op korte termijn bekendgemaakt. Zeker is dat er vooralsnog, inclusief het nu officieel bevestigde Saoedi-Arabië, 23 Grand Prixs op de lijst zullen staan. De overige 22 races zijn normaal gesproken de wedstrijden die op de oorspronkelijke kalender van 2020 stonden.

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort zal, zoals De Telegraaf deze week meldde, op 5 september worden verreden.