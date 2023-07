Premium Het beste van De Telegraaf

Kortgeschoren Deense spits gaat voor kans bij Anderlecht Dolberg: 'Trok me nooit iets aan van vergelijkingen met Zlatan en Van Basten'

Door Jürgen Geril

Kasper Dolberg. Ⓒ ANP/HH

VILLACH - Kasper met de ’K’ van Killer. Kasper Dolberg (25) is de man die Anderlecht straks aan doelpunten moet helpen. De Deense toptransfer mengde zich op trainingskamp in Oostenrijk goed in de groep en toonde zich al erg koelbloedig voor de goal. Een poging om ’Mister Cool’ te ontdooien. „Ik kijk op naar Harry Kane van Tottenham.”