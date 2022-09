PSV-trainer Van Nistelrooy laconiek onder Ajax-ophef rond Gakpo

Het was de afgelopen week wel spannend of Van Nistelrooy over zijn beide kroonjuwelen kon blijven beschikken. Vanuit financieel oogpunt werd er vanuit de raad van commissarissen op aangedrongen om één van de spelers toch te verkopen. PSV heeft te kampen met een exploitatietekort dat goedgemaakt moet worden door niet geraamde Europese inkomsten, zoals het bereiken van de groepsfase van de Champions League, of door spelersverkopen. Met het oog op de financiële continuïteit van de club werd het verstandig geacht om mee te werken aan een transfer van Gakpo. Omdat de speler uiteindelijk zelf de knoop doorhakte om niet te vertrekken, bleef hij echter behouden.

Van Nistelrooy heeft begrip voor de afwegingen die zijn gemaakt. ,,Ten eerste is het belangrijk om te zeggen, dat we dit gezamenlijk doen. Alles binnen het belang van PSV. Ieder is daarin met zijn eigen vakgebied bezig. De technische staf, de directie en de raad van commissarissen. Dat geeft andere inzichten. We zijn als club een eenheid en zijn ook een eenheid gebleven. Er zijn veel afwegingen gemaakt, alles in het belang van PSV. Dat is in een proces bezig zijn en de verantwoordelijkheid voor een mooie club als PSV nemen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid is genomen. We kunnen er met z’n allen achter staan en met z’n alleen weer vooruitgaan.”

De PSV-trainer kan bij de eerste serieuze test in de Eredivisie, de uitwedstrijd tegen FC Twente van morgen, nog niet beschikken over Luuk de Jong, Marco van Ginkel, Fredrik Oppegard, Mauro Junior, Olivier Boscagli en Noni Madueke. Anwar El Ghazi zal naar alle waarschijnlijkheid wel deel uitmaken van de selectie. ,,Hij heeft gisteren al voor het eerst meegetraind en is fit. Of hij al in de selectie wordt opgenomen beslis ik later vandaag”, aldus Van Nistelrooy.