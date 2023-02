Premium Het beste van De Telegraaf

Grote vraag: waar gaat succesverhaal Manchester United eindigen? Britse media in jubelstemming: ’Tovenaar Ten Hag beste trainer van de wereld’

De BBC zet Erik ten Hag neer als een tovenaar. Ⓒ BBC

Amper een jaar geleden was Manchester United een club in nood. Een ’openhartoperatie’ was nodig, stelde interim-trainer Ralf Rangnick. Sinds het aantreden van wonderdokter Erik ten Hag is alles anders bij de club, die zondag voor het eerst in zes jaar weer een prijs pakte. Symbolisch was dat de Nederlandse manager en zijn spelers de trappen van Wembley bestegen om de Carabao Cup op te halen, want de weg omhoog is ingezet en de vraag in Engeland is: waar gaat dit eindigen? De Britse pers ziet in ieder geval geen grenzen met Ten Hag aan het roer.