AZ vermorzelt Go Ahead met bizarre bijrol Sam Beukema

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

AZ-cultheld Sam Beukema bedankt de fans van Go Ahead Eagles. Ⓒ FOTO ANP

ALKMAAR - Het beste medicijn tegen een sluimerende crisis is een klinkende zege. AZ verdreef, in ieder geval tijdelijk, de kolkende zee aan chagrijn waarin het spartelde door Go Ahead Eagles met 5-0 te verslaan. En Sam Beukema, de verdediger die in recordtijd een cultstatus heeft bereikt in Alkmaar, mocht het eindelijk op zijn eigen plek laten zien.