Champions League: basisplaats Coman, Navas fit genoeg

Kingsley Coman krijgt zondagavond (21.00 uur) een basisplaats van Flick. De Franse buitenspeler krijgt de voorkeur boven Ivan Perisic, die wel aan aan de halve eindstrijd tegen Olympique Lyon (3-0) en de kwartfinale tegen FC Barcelona (8-2) mocht beginnen.

De Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee start op de bank bij de kampioen en bekerwinnaar van Duitsland.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba en Davies; Thiago, Müller en Goretzka; Gnabry, Lewandowski en Coman.

Bij PSG staat Keylor Navas weer onder de lat. De doelman moest tijdens de kwartfinale tegen Atalanta geblesseerd het veld verlaten. Sergio Rico was zijn vervanger, die ook in de halve eindstrijd in de basis stond.

Net zoals Bayern hebben ook de Parijzenaren een Nederlander in de gelederen: verdediger Mitchel Bakker. Beide Nederlanders moeten hopen op een invalbeurt.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Kehrer, Kimpembe, Silva en Bernat; Herrera, Marquinhos en Paredes; Di Maria, Mbappé en Neymar.