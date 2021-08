Premium Het beste van De Telegraaf

Middenvelder schrijft 5-3-2 zeker nog niet af Georginio Wijnaldum: ’Ik snap waarom Frenkie Lionel Messi zo hoog heeft zitten’

Door Jeroen Kapteijns

Bij Paris Saint-Germain werd Wijnaldum onlangs samen met Lionel Messi gepresenteerd. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De kop is eraf bij het Nederlands elftal, dat maandag bij elkaar is gekomen in Zeist om zich voor te bereiden op de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd uit tegen Noorwegen van komende woensdag. Voor Georginio Wijnaldum was het een hernieuwde kennismaking met bondscoach Louis van Gaal, die in Zeist aan zijn derde periode is begonnen en eerder met de middenvelder samenwerkte in de aanloop naar en tijdens het WK 2014 in Brazilië. „Iedere nieuwe cyclus voelt als een nieuwe start, maar dat is nu zeker zo met een nieuwe bondscoach. Dat geeft weer nieuwe energie”, aldus Wijnaldum.