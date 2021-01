FC Barcelona in finale na knotsgekke avond Frenkie de Jong

De Nederlandse middenvelder zette de Blaugranas in Cordoba hoogstpersoonlijk op voorsprong. De Oranje-international, die zich steeds beter op zijn gemak voelt in zijn meer aanvallende rol, was nota bene trefzeker met het hoofd, niet bepaald iets waar hij om bekend staat. In de 39e minuut promoveerde hij een voorzet van Antoine Griezmann tot treffer.

Ook bij de tegentreffer van Sociedad was hij betrokken. In de 51e minuut schoot Mikel Oyarzabal raak vanaf elf meter na een handsbal van De Jong.

Daarmee was de kous nog niet af voor de oud-Ajacied. Om zijn toch al gekke avond compleet te maken, miste hij de eerste Barcelona-strafschop. Ook Antoine Griezman faalde even later vanaf de stip, maar mede dankzij goed keeperswerk van Marc-Andre ter Stegen, die twee pingels keerde en een bal op de paal zag belanden, trok Barça alsnog aan het langste eind. Riqui Puig maakte de winnende.

Zondag staat in Sevilla de finale op het programma. Real Madrid en Athletic Bilbao strijden donderdag om het tweede ticket.

Lionel Messi

FC Barcelona miste woensdagavond Lionel Messi. De Argentijn kampte met lichte klachten en werd door Koeman aan de kant gehouden, meldden Spaanse media.

Messi viel afgelopen zaterdag in het uitduel met Granada in de 65e minuut uit. Hij had zijn club toen al wel met twee doelpunten richting de 4-0-zege geholpen. Woensdagochtend ontbrak hij al op de laatste training.