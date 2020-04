Esmee Visser heeft beet bij Team IKO

,,Er is opluchting, zeker in deze moeilijke tijd’’, reageert de winnares van het goud op de vijf kilometer tijdens de Spelen in Pyeongchang (2018). ,,De wereld staat nu niet naar dit soort zaken, maar voor schaatsers tellen de volgende Winterspelen natuurlijk wel. Twee jaar geleden zat ik in dezelfde situatie. Alleen werd ik toen olympisch kampioene en dacht ik dat er meer interesse van teams zou zijn. Dat was niet het geval. Die ervaring heeft me wijzer gemaakt’’, zegt Visser, zo aangevend dat ze ondanks de langdurige onzekerheid over haar toekomst als schaatsster niet overmatig veel last heeft gehad van stress of spanning.

Visser licht haar ‘transfer’ toe vanuit de VIP-lounge in Thialf, tijdens een online persconferentie. De keuze voor IKO is niet moeilijk geweest, mede door het feit dat er momenteel niet veel opties meer zijn in Nederland-schaatsland. Er is eerder dit jaar geïnformeerd bij Team Reggeborgh of er plaats zou zijn voor een allroundtak, maar dat was niet het geval. Onlangs legde de ploeg van Gerard van Velde wél Vissers teamgenote Ireen Wüst vast. ,,Ik had graag weer met Ireen, van wie ik heel veel heb opgestoken, in een ploeg willen rijden. Als ik zie hoe het team van Reggeborgh nu is gestructureerd, denk ik dat het daar niet de ideale situatie voor mij zou zijn om door te groeien.’’

,,Afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd bij TalentNED, waar van een professionele aanpak sprake was, meer dan in de periode ervoor. Ik ben een sporter die niet veel nodig heeft, met weinig kun je veel bereiken, heb ik geleerd in de eerste seizoenen onder Remmelt Eldering. Met trainer Martin ten Hove (samen met broer Erwin de coaches bij IKO, red.) heb ik al samengewerkt bij Plantina als stagiaire, er is dus al een band. Lex Dijkstra kende ik ook al, en Louis Hollaar komt mee over van TalentNED. Het is allemaal redelijk vertrouwd.’’

,,We hebben veel vertrouwen in Esmee’’, aldus Martin ten Hove. ,,De kwaliteiten van haar zijn bekend, en volgens ons maakt ze als stayer grote kans op prijzen bij de Winterspelen van Peking in 2022. Daar gaan we hard voor werken.’’