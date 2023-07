Eerste Tour-uitvaller Enric Mas: ’Loopt niet altijd zoals we willen’

Mas ging 22 kilometer voor de finish hard onderuit en kon de eerste etappe naar Bilbao niet vervolgen. Later in het ziekenhuis bleek dat de Spaanse coureur behalve de nodige schaafwonden een breuk in zijn schouderblad heeft opgelopen.

„Ik wil mijn ploeggenoten alle geluk van de wereld wensen voor de twintig kansen die nog voor ons liggen”, schrijft Mas op sociale media.

Vijfde Tour

Mas was bezig aan zijn vijfde Tour de France. In de Tour van 2020 eindigde de nu 28-jarige renner als vijfde en in 2021 als zesde. Vorig jaar moest hij opgeven. Vervolgens werd hij achter Remco Evenepoel tweede in de Ronde van Spanje.

