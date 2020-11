Ontslagen ’Gunnersaurus’ terug bij Arsenal

Het is Mesut Özil die de mascotte van Arsenal heeft gered. Toen bekend raakte dat Arsenal Jerry Quy, de man die al 27 jaar lang de clubmascotte, op straat zette, maakte de middenvelder bekend dat hij bereid was om het loon van de man over te nemen.

„Ik was zo verdrietig dat Jerry Quy, onze beroemde en trouwe mascotte en deel van onze club ontslagen werd na 27 jaar. Daarom zou ik Arsenal graag willen vergoeden met zijn volledige salaris zolang ik voor Arsenal speel.”

De 31-jarige Özil is bezig aan zijn achtste seizoen bij Arsenal. De Duitse spelmaker kwam sinds de start van de Premier League echter nog niet in actie voor The Gunners.

Trainer Mikel Arteta vindt de speelstijl van Özil niet passen bij de manier waarop hij Arsenal wil laten voetballen.

Het contract van de wereldkampioen van 2014, die namens Duitsland tot 92 interlands en 23 doelpunten kwam, loopt nog tot volgend jaar zomer.