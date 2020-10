Max Verstappen over taalgebruik: ’Gebeurt in heetst van de strijd’

„Ik bedoelde er niets mee en heb het met Lance inmiddels uitgesproken”, zegt Max Verstappen over zijn scheldkanonnade jegens Lance Stroll. „No hard feelings.” Ⓒ Reuters

PORTIMÃO - Max Verstappen liet vrijdagmiddag in Portugal zijn frustraties even de vrije loop. Zijn taalgebruik over de boordradio zorgde voor de nodige ophef, met name op social media. De Limburger zegt in een reactie dat hij er verder niets mee bedoelt. Ook met collega-coureur Lance Stroll legde hij het snel weer bij.