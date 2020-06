Cantalapiedra van FC Twente naar Panathinakos

Helemaal rond is de transfer nog niet, maar de Griekse club maakt al wel melding van een principeakkoord en laat weten dat een contract een kwestie van dagen is. In Athene ligt er een verbintenis voor de duur van drie jaar op Cantalapiedra te wachten.

De 24-jarige aanvaller maakte indruk tijdens zijn verblijf in Enschede. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij 35 duels tot dertien goals en acht assists. Afgelopen seizoen voegde hij daar in de Eredivisie zeven goals en vier assists aan toe in 21 wedstrijden.

Cantalapiedra door Twente twee jaar geleden opgepikt bij het beloftenelftal van Sevilla. Eerder stond hij zonder succes onder contract bij FC Barcelona en Villarreal.