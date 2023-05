Fortuna zet reuzenstap richting handhaving, zorgen Vitesse blijven aanhouden

Gladon, die in zijn loopbaan nergens een vaste waarde werd, kon in Limburg toch al op veel sympathie rekenen. Vorig seizoen leverde hij in het competitieduel met NEC de assist op Zian Flemming bij de enige treffer. Door de 0-1 zege op de laatste speeldag stelden de Limburgers hun plek in de Eredivisie veilig. Nu zal het waarschijnlijk niet op zo'n ' narrow escape' aankomen.

Fortuna Sittard en Vitesse trapten als laatsten af in de 31ste speelronde. Dat had best invloed. De eerdere nederlagen van Volendam, Emmen en Excelsior namen de grootste druk weg. Het vizier kon helemaal gericht worden op de waarde van een zege. Verlies was niet direct fataal.

Absentie Yilmaz

Het is nog maar vijf weken geleden dat Fortuna Sittard door een 3-1 zege op FC Groningen oprukte naar de elfde plaats. De play-offs om Europees voetbal kwamen zelfs even in zicht. Maar daarna volgden drie nederlagen. Dat had niet alleen met het zware programma te maken. De absentie van Burak Yilmaz deed zich gevoelen.

Met een paar onhandige uitspraken zorgde trainer Julio Velázquez voor onrust in eigen gelederen. Hij verklaarde dat de absentie van Yilmaz een technische beslissing was. De leiding van Fortuna hield het op een blessure, die de spits parten zou spelen. Om die reden was hij volgens Velázquez ook tegen Vitesse nog niet inzetbaar. Met Yilmaz scoorde Fortuna 1,3 doelpunten per duel, zonder Yilmaz 0,2. Cijfers, die voor zich spraken. Velázquez kon niet de garantie geven dat Yilmaz de resterende drie duels wel kan spelen.

Maximilian Wittek was heel dicht bij een beauty. Ⓒ ProShots

Vitesse haalde uit de laatste drie duels zeven punten en was Fortuna tot op één punt genaderd. Vanaf zijn aanstelling in september als opvolger van Thomas Letsch werkte trainer Phillip Cocu aan de defensieve stabiliteit en de effectiviteit in de aanval van zijn selectie. Over dat laatste aspect kon hij nog steeds niet tevreden zijn. Vitesse is goed voor een fors aantal doelpogingen. Van alle clubs in de Eredvisie haalde alleen degradant Cambuur er minder rendement uit.

Het 0-0 gelijke spel in de vorige speelronde tegen Excelsior was voor Cocu reden om het accent opnieuw op het afwerken te leggen. De aanvallers stonden te vaak niet goed of anticipeerden te weinig op voorzetten. Cocu dacht dat er met een betere afstemming nog wel een paar procent te winnen was.

Schitterende volley

Al die vlijt leverde in Sittard weinig op. Het hoogtepunt was een geweldige half volley van Maximilian Wittek met buitenkant links, die boven doelman Ivor Pandur op de lat plofte. Verder was het het traditionele beeld bij Vitesse. De Arnhemmers waren veel aan de bal, maar creëerden weinig.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Fortuna kwam geleidelijk beter in de wedstrijd. Dat Kjell Scherpen voor de rust twee keer in moest grijpen was al een teken aan de wand. Zes minuten na de rust lieten de Limburgers zien hoe belangrijk een juiste afstemming tussen vleugelspelers en spitsen is. Ivo Pinto bediende Paul Gladon op maat. Die kopte onberispelijk raak. Scherpen zorgde ervoor dat doelman Jasper Cillessen zich wat minder eenzaam zal voelen. Hij verkeek zich bij de eerste paal op schot van Umaro Embalo, die het vlak voor hij gewisseld zou worden maar eens probeerde. De twee goals verdreven het mysterieuze gedoe rondom Yilmaz naar de achtergrond.