Boot Pools zeilteam slaat over de kop op A1

Een aanhanger met een boot van de Poolse zeilers die meedoen op het WK in Scheveningen is vrijdagochtend over de kop gegaan op de A1 richting Hengelo vlak voor knooppunt Azelo, zo bevestigt Rijkswaterstaat desgevraagd. De inzittenden van de bus, die ook van de weg raakte, bleven ongedeerd.

De over de kop geslagen aanhanger met boot Ⓒ News United