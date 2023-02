Wereldkampioen Real Madrid hervat La Liga met ruime zege op Elche

Aanvoerder Karim Benzema toonde, samen met zijn ploeggenoten, voor aanvang van het duel de wereldbeker aan de fans. Marco Asensio zette Real daarna al in de 8e minuut op voorsprong. De aanvaller kon ongehinderd het zestienmetergebied inlopen en met links schieten: 1-0.

Benzema benutte in de eerste helft twee strafschoppen. De Franse aanvaller heeft nu 230 keer gescoord voor Real Madrid in de Spaanse competitie. Daarmee is hij nu alleen de nummer 2 op de ranglijst van de Spaanse grootmacht. Raúl kwam van 1994 tot 2010 tot 228 doelpunten voor Real. Benzema heeft nu alleen Cristiano Ronaldo nog voor zich. De Portugees kwam tot liefst 311 doelpunten voor Real Madrid in de competitie.

In de tweede helft was het lang wachten op nog een doelpunt. De Kroaat Luka Modric bepaalde in de 80e minuut met een schot in de hoek de eindstand op 4-0.