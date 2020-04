Heracles-trainer Wormuth hoopt op uitspelen Eredivisie- seizoen

Frank Wormuth Ⓒ ANP Sport

In deze coronacrisis loopt Duitsland in vele opzichten voorop in Europa. Op het medische vlak wat betreft het intensieve testprogramma, het grote aantal beschikbare ic-bedden, het relatief lage aantal corona-sterfgevallen en het opnemen van patiënten uit Italië, Frankrijk en Nederland. Daarnaast is Duitsland het eerste grote voetballand, waar de profclubs voorzichtig aan weer zijn opgestart na de abrupte beëindiging van alle activiteiten door de lockdownmaatregelen. Sinds vorige week zijn vrijwel alle Bundesligaclubs weer in training, waar in Nederland tot het einde van de maand vrijwel niets mogelijk is voor de Eredivisieclubs.