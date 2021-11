Max Verstappen: ’We hebben er alles aan gedaan’

„We hebben er alles aan gedaan en het was een mooi gevecht, maar op het einde misten we wat snelheid”, aldus Verstappen, die een voorsprong van veertien punten heeft op Hamilton, met drie races te gaan. „Vandaag ging het een beetje om het beperken van de schade. Dit weekeinde hadden we het wat moeilijk, maar ik ben vol vertrouwen dat we kunnen terugslaan in de komende races.”

Lewis Hamilton was logischerwijs als een kind zo blij, nadat hij vrijdag na de kwalificatie nog werd gediskwalificeerd en de sprintrace zaterdag vanaf de laatste plek moest beginnen. „Het was het zwaarste weekeinde dat ik heb gehad”, stelde de Brit. „Ik pushte zo hard als ik kon. Als team hebben we het geweldig gedaan.”