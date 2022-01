Jaap Stam: ’PSV minder leuk om naar te kijken dan Ajax’

„Toen zeiden we met Edwin (Van der Sar) en Marc (Overmars) vaak al: willen we naar de Europese top, dan moet je investeren. Enige jaren daarna heeft Ajax die omslag gemaakt. Vanaf dat moment is het snel gegaan. Nu zie je een ideale mix van eigen talent en aankopen, een goede leeftijdsopbouw in de selectie en enkele ervaren spelers van internationaal kaliber zoals Dusan Tadic en Daley Blind. Daarom doet Ajax niet alleen nationaal, maar ook Europees mee.”

PSV is wisselvalliger in de manier van spelen in de ogen van Stam, die voor beide clubs voetbalde, en de ploeg mist de frivoliteit van Ajax. „Je ziet dat trainer Roger Schmidt uit de Red Bull-school komt. Hij staat een speelstijl voor met hoge intensiteit en veel beweging. Zoals hij de posities invult, vind ik het minder leuk om naar te kijken.”

De snelheid op de vleugels met spelers als Cody Gakpo en Noni Madueke bevalt Stam wel. „Ik kijk graag hoe een trainer zijn elftal het positiespel laat spelen en hoe het combinatievoetbal is verzorgd. De patronen, de loopvormen, of de trainer zijn elftal met een idee laat spelen of dat het aanvallen meer op toeval is gebaseerd. Dat gevoel krijg ik meer bij PSV dan bij Ajax. PSV speelt vaak vanuit de omschakeling, maar staat wel eerste in de competitie. Tegelijk beschikt Schmidt over een ploeg met zoveel individuele kwaliteit dat PSV in de Eredivisie vrij eenvoudig het verschil maakt.”

