Liefde van RKC-doelman Etienne Vaessen voor Adelaarshorst krijgt nieuwe dimensie

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Etienne Vaessen Ⓒ ANP Pro Shots

DEVENTER - Natuurlijk had Etienne Vaessen nog even in de kleedkamer naar de plek gekeken waar de clubarts van RKC Waalwijk 2,5 jaar geleden een hartaanval kreeg. Dat liep op het nippertje goed af. Sindsdien beschouwt hij de Adelaarshorst als een bijzondere plek. Hij keepte er de mooiste wedstrijd uit zijn loopbaan. RKC promoveerde diezelfde avond door een bizarre 4-5 naar de Eredivisie.