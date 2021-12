Max Verstappen en Lewis Hamilton verwachten chaos in kwalificatie: ’Het kan gevaarlijk worden’

,,Het is een heel cool circuit, met veel snelle bochten”, aldus Verstappen. ,,In de tweede training kregen we de banden niet goed op temperatuur, daar zullen we naar moeten kijken. We probeerden wat dingen uit, maar dat werkte niet goed. Hopelijk vinden we de goede balans voor de kwalificatie. Er zijn veel dingen om te verbeteren. We zullen zien wat we kunnen doen om meer snelheid uit de auto te halen.”

Op het Saoedische stratencircuit wordt richting de kwalificatie gevreesd voor veel drukte op de baan. Gezien de nauwe lay-out zijn er weinig plekken om plaats te maken voor een snellere coureur.

,,Het kan moeilijk worden met het verkeer op de baan”, bevestigt Verstappen. Lewis Hamilton, in beide trainingen de snelste, zegt daarover: ,,Het verkeer is zeker slechter dan op andere circuits. Dat kan nog gevaarlijk worden.”

Ook de zevenvoudig wereldkampioen, die dit weekeinde net als Verstappen met een nieuwe versnellingsbak rijdt, is te spreken over het circuit. ,,Het is ongelofelijk snel en er was veel grip. Mijn longruns zagen er goed uit. Over een ronde zit het dichter bij elkaar. Wat dat betreft hebben we nog werk te verrichten.”