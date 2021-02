Erik ten Hag schrikt niet van Barça - PSG

Niet Paris Saint-Germain maar Lille is de huidige koploper van Ligue 1. Het elftal van trainer Christophe Galtier maakt dit seizoen naam met snel counterspel en een hechte defensie die al meer dan 600 minuten geen tegentreffer heeft geïncasseerd. „Zij zijn sinds onze laatste onderlinge duels alleen maar beter geworden” blikte Ten Hag vooruit naar het uitduel van donderdag met Lille in de zestiende finales van de Europa League.

Ajax won zo’n anderhalf jaar geleden met 3-0 en 0-2 van Lille. „Vooral die 3-0 was vrij geflatteerd”, stelde Ten Hag. „Als we verder willen Europees, dan zullen we beter moeten zijn dan anderhalf jaar geleden. Ze verdedigen nu nog compacter en komen er sneller uit. Maar als wij echt goed zijn, dan heb ik er wel vertrouwen in.”

Stekelenburg zit goed in zijn vel. Ⓒ ANP/HH

Ten Hag mist met Sébastien Haller, André Onana, Ryan Gravenberch en Noussai Mazraoui vier basisspelers. Maarten Stekelenburg zal Onana vervangen en het heeft er alle schijn van dat Lisandro Martínez voor Gravenberch in de ploeg komt. Devyne Rensch, vorige maand 18 geworden, heeft de laatste duels een streepje voor op Klaiber als Noussair Mazraoui ontbreekt. Toch heeft Ten Hag geen spijt dat Klaiber voor zo’n 5 miljoen euro van FC Utrecht is overgekomen. „Met talenten kan het snel gaan”, zei hij. „Doordat Klaiber er was heeft Rensch zich in Jong Ajax kunnen ontwikkelen. Niet alles staat in de sterren geschreven.”

Noussair Mazraoui

Eerder landde Ajax op Franse bodem zonder Mazraoui. De rechtsback kreeg zaterdag tijdens het gewonnen duel met Heracles Almelo een bal in zijn gezicht en had volgens Ten Hag „even geen gezichtsvermogen.”