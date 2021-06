Liesblessure zet streep door EK van Donny van de Beek

Van de Beek blijkt al weken met pijnstillers te spelen en trainen. KNVB-arts Edwin Goedhart heeft in overleg met de speler zelf een streep door diens naam gezet. De kans bestond namelijk dat de blessure zou verergeren. Van de Beek gaat nu revalideren om zo fit te verschijnen bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Manchester United.

Bondscoach Frank de Boer roept dus geen vervanger op, maar als hij het eerder had geweten, dan zou hij Van de Beek logischerwijs niet geselecteerd hebben. Daardoor bestaat de EK-selectie van het Nederlands elftal nu uit 25 spelers.

Eerder viel doelman Jasper Cillessen al af als gevolg van een positieve coronatest. De Boer haalde toen de eerder afgevallen AZ-keeper Marco Bizot als vervanger bij de groep.

Andere spelers van de voorselectie die niet werden opgeroepen voor het EK waren Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena.

Het EK begint vrijdag met een duel tussen Turkije en Italië. Oranje komt zondag voor het eerst in actie. In de Johan Cruijff ArenA is Oekraïne de tegenstander.

Van de Beek (24), die zich opmaakte voor zijn eerste eindtoernooi, speelde tot dusver negentien interlands en scoorde daarin drie keer. Zijn laatste optreden dateert van maart, toen hij in actie kwam in de met 7-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar.

Rampseizoen

Voor Van de Beek is voetbaljaargang 2020/2021 door zijn blessure definitief uitgedraaid op een rampseizoen. De van Ajax overgenomen middenvelder kwam bij zijn nieuwe club Manchester United amper aan de bak. In totaal werden hem door trainer Ole Gunnar Solskjær verspreid over 36 duels slechts 1.456 speelminuten gegund.

Met Van de Beek als wisselspeler eindigden The Red Devils dit seizoen als tweede in de Premier League, zij het op ruime afstand van kampioen Manchester City. Dankzij succes in de Europa League had United lange tijd alsnog uitzicht op een prijs, maar uiteindelijk werd in de finale verloren van het Spaanse Villarreal. Van de Beek zat tijdens die wedstrijd tot zijn grote frustratie de hele wedstrijd, inclusief de verlenging, op de bank.

Ook op het EK leek Van de Beek genoegen te moeten nemen met een reserverol. Sterker nog: tijdens de uitzwaaiwedstrijd van afgelopen zondag tegen Georgië (3-0 zege) moest hij in De Grolsch Veste op de tribune plaatsnemen van De Boer.

