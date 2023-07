Opmerkelijk: Oranje als enige WK-deelnemer op cricketveld

Het cricketveld waar Nederland in Tauranga op traint is door de FIFA aangepast, maar een harde plaat in het midden is „gevaarlijk” en maakt het volgens bondscoach Andries Jonker onmogelijk om met elf tegen elf te spelen. Er worden daarom aangepaste oefeningen op het veld gedaan.

Acht van de zestien nationale teams trainen momenteel in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. In hoofdstad Wellington hebben drie teams hun basiskamp opgeslagen en ook in de steden Hamilton, Palmerston North, Dunedin en Christchurch wordt er getraind. In Christchurch gebeurt dat bijvoorbeeld op rugbyvelden, legt een woordvoerster van de gemeente uit. „Deze velden zijn door de FIFA voor een significant bedrag opnieuw belijnd zodat ze als voetbalveld gebruikt kunnen worden.”

Tauranga was „niet de eerste keuze” qua locatie om te trainen, liet Jonker donderdag weten. De stad ligt op ruim 1000 kilometer van Dunedin, waar Oranje twee groepswedstrijden speelt. Ook naar Wellington, waar één groepswedstrijd gespeeld wordt, moet gevlogen worden. „De FIFA bepaalt waar je terechtkomt”, zei de bondscoach erover. Eerder liet de KNVB nog weten Tauranga gekozen te hebben omdat het klimaat er milder is dan in het zuidelijk gelegen Dunedin.

Vrijdag traint Oranje ondanks de bezwaren toch weer op het cricketveld met de „knetterharde” plaat in het midden. Dat betekent dat er geen elf tegen elf kan worden gespeeld. Er was overwogen om naar Hamilton uit te wijken, maar dit bracht volgens een KNVB-woordvoerster te veel logistieke problemen met zich mee. De stad ligt op zo’n anderhalf uur rijden van Tauranga, waar Oranje verblijft.

Vietnam, Portugal en de Verenigde Staten, de drie teams waar Nederland mee in de groepsfase zit, trainen allemaal wel op een voetbalveld.

600 fans

Bij de eerste groepswedstrijd die Oranje in Nieuw-Zeeland speelt, zijn volgens de laatste cijfers van de KNVB zo’n 600 Nederlandse fans aanwezig. In het overdekte stadion Forsyth Barr in de zuidelijk gelegen speelstad Dunedin is plaats voor zo’n 26.000 mensen. In totaal zijn er voor het duel tegen Portugal, dat zondag om 09.30 uur Nederlandse tijd begint, 8000 kaartjes verkocht.

De Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland, Ard van der Vorst, zegt dat er naar schatting 150.000 mensen met een Nederlandse link wonen in het land dat het WK voetbal organiseert. Er zijn zo’n 40.000 mensen met een Nederlands paspoort in Nieuw-Zeeland. Van der Vorst hoopt dat zij bij de groepswedstrijd tegen Portugal voor een „oranje zee” op de tribune zorgen.

’Enorme belangstelling’

Bij de wedstrijd die Nederland volgende week donderdag tegen de Verenigde Staten speelt, zitten volgens de laatste cijfers ruim 1000 Nederlandse fans op de tribunes. Er zijn meer dan 31.000 kaartjes verkocht voor het duel in het stadion in hoofdstad Wellington (34.500 plaatsen). Van der Vorst merkt in Wellington „enorme belangstelling” voor de wedstrijd, ook omdat Amerika „maar twaalf uur vliegen is.”

Bij de groepswedstrijd tegen Vietnam, op 1 augustus, worden vooralsnog 3500 fans verwacht. Ruim 200 van de kaartjes zijn aan mensen met de Nederlandse nationaliteit verkocht.

Toename

Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de KNVB, denkt dat het aantal supporters bij de wedstrijden van Oranje nog zal toenemen. „We hebben ons laten vertellen dat de mensen hier vaak genegen zijn om te wachten tot het allerlaatste moment om een kaartje te kopen”, aldus Van der Zee. Dat vooral veel kaartjes zijn verkocht voor de wedstrijd tegen de VS verbaast de KNVB-directeur niet. „Dat hadden we op voorhand verwacht.”

\