Van Dijk: ’Het was zwaar, maar voelde goed aan’

„Iedereen is gewoon blij dat we weer kunnen voetballen”, liet de aanvoerder van Oranje weten. „We hebben bovendien niet verloren. Dit is weer een volgend punt op weg naar ons doel”, verwees hij naar de eerste landstitel in dertig jaar die dit seizoen op Liverpool wacht.

Van Dijk gaf toe dat zijn ploeg het bij Everton niet makkelijk had. „Het was een intense wedstrijd. Beide ploegen kregen kleine kansen op een doelpunt. Everton was het dichtste bij een doelpunt met die bal op de paal”, doelde hij op de inzet van Tom Davies in de slotfase.

„Het was zwaar. Niemand wist wat we konden verwachten. We gaan proberen om onszelf nog te verbeteren. Maar het voelde goed aan weer terug te zijn en we zijn een stapje dichterbij gekomen.”

