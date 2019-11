Van Basten over ’Sieg Heil’: ’Mijn vrouw verwoordde het wel typerend’

„We zaten te kijken naar het interview met Frank Wormuth na afloop van Ajax-Heracles Almelo. En daarbij ging het over winnen, en dat winnen ’heilig’ is. Dat schoot een beetje door mijn hoofd heen”, verklaarde Van Basten zijn ongelukkige uitspraak.

„Het floepte eruit voordat ik er erg in had. Er werd gelachen in de studio en het programma ging weer verder. Ik besefte het eigenlijk niet eens zozeer, maar dat duurde tien minuten. En toen gingen alle sirenes af”, beschreef Van Basten de ophef die er ontstond nadat zijn fout op sociale media de ronde deed.

„Mijn vrouw verwoordde het wel typerend. ’Hij is een beetje dom geweest’, zei ze. Het is een foute opmerking geweest, die niet goed te praten valt. En nu heb ik een week straf”, zei hij over de ’schorsing’ die Fox Sports hem heeft gegeven. Op zaterdag 7 december is de Europees kampioen van 1988 weer te zien in het programma De Eretribune.