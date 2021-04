Ajax wacht op duidelijkheid ernst knieblessure Naci Ünüvar

De jeugdinternational verdraaide kort voor rust zijn knie op het Brabantse kunstgras. Hij strompelde huilend van het veld, begeleid door enkele leden van de staf. „Je moet op je sterkst zijn als je je het zwakste voelt”, schreef Ünüvar zaterdag op Instagram.

Ünüvar maakt sinds 2011 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Begin vorig jaar maakte hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0). In dat duel scoorde de jeugdinternational direct.

In de zomer verlengde Ünüvar zijn contract in Amsterdam tot de zomer van 2023. Hij maakte dit seizoen zeven doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax.