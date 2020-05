Lof voor vertrekkende Afellay: 'Het voetbalveld is zijn knuffelbeer'

„Ibrahim Afellay heeft dankzij zijn talent een hoog niveau gehaald, maar na zijn blessures was de motoriek minder”, zegt voormalig bondscoach Bert van Marwijk. Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Ibrahim Afellay (34) vertrekt bij PSV. Na 164 officiële minuten in het afgelopen seizoen. De littekens op zijn knieën staan symbool voor de krassen op een carrière, die nog glansrijker had kunnen zijn. Maar Ibi stopt liever niet, hij wil nog een jaar door. „Het voetbalveld is zijn knuffelbeer, hij laat niet los”, weet Khalid Boulahrouz, die hem op drie eindtoernooien (2008, 2010 en 2012) met Oranje meemaakte.