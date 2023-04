Rentree Hilgers bij nipte oefenzege Twente op Vitesse

Bij Twente, de nummer zes van de Eredivisie, maakte Mees Hilgers zijn eerste speelminuten sinds zijn blessure. De 21-jarige verdediger stond ruim een maand aan de kant. Hij speelde zijn laatste competitiewedstrijd op 19 maart tegen AZ.

Vitesse, dat op de dertiende plaats staat in de Eredivisie, trad aan zonder de basisspelers van de afgelopen twee competitieduels. De jonge spelers Jim Koller (16) en Bouke Boersma (17) maakten hun officieuze debuut bij de ploeg uit Arnhem.

FC Emmen was in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-1 te sterk voor hekkensluiter SC Cambuur. Jasin Assehnoun was twee keer trefzeker op De Oude Meerdijk voor de nummer 15 van de ranglijst.

Excelsior versloeg in een besloten oefenwedstrijd op het Kasteel stadsgenoot Sparta met 3-2. Nikolas Agrafiotis scoorde twee keer voor de bezoekers, terwijl Noah Naujoks één doelpunt maakte. Pedro Alemañ en Elias Melkersen deden wat terug namens Sparta in de wedstrijd van drie keer 30 minuten.