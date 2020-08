Verstappen wacht nog op echte feestmodus in kwalificatie

Max Verstappen weet dat het zondag moet gebeuren. Ⓒ ANP/HH

SILVERSTONE - Max Verstappen hoopt dat hij in de toekomst kan beschikken over een betere party mode in de kwalificatiesessies, maar dan zal hij geduld moeten hebben. Hoewel de Red Bull-coureur bij een idealere zaterdag naar eigen zeggen dichterbij de Mercedes-coureurs had kunnen zitten dan een week eerder op Silverstone, is hij als grootste uitdager gezien de huidige verhoudingen vooral de gangmaker op het verkeerde feest.