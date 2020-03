Wielerkleding vervangen door mondkapjes in fabriek Santini

„We vroegen ons bij het uitbreken van de crisis direct af wat wij als ondernemers konden doen”, aldus marketing manager Paola Santini van het familiebedrijf, dat gevestigd is in de stad Lallio, gelegen in de zwaar getroffen Noord-Italiaanse regio Bergamo.

„We hebben toen samen met het Sitip (dat waterdichte en ademende stoffen maakt, red.) een prototype mondkapje gemaakt”, gaat Santini verder in gesprek met Bergamo News.

„Het is nu wachten op groen licht van de autoriteiten. We kunnen vanaf aankomende maandag het masker in productie nemen. Er is over de hele wereld ontzettend veel vraag naar mondkapjes, maar Bergamo en de Italiaanse provincies krijgen voorrang.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ontstaat in Europa langzaam maar zeker een tekort aan mondkapjes, vooral in ziekenhuizen. Santini: „We zien met onze eigen ogen hoe moeilijk het op dit moment is daar.”

Alleen in Italië zijn op dit moment ruim 40.000 besmettingen en 3.405 overlijdensgevallen gemeld. Santini, dat in het verleden ook samenwerkte met Jumbo-Visma (toen nog Belkin), streeft ernaar om per dag tienduizend mondkapjes te produceren.