Wim Kieft: ’Lewandowski haalt het niet bij Marco van Basten’

Premium Voetbal

Nicolai Jørgensen: waar is de magie gebleven?

Fenomenaal was Nicolai Jørgensen in het kampioensjaar 2016-2017 van Feyenoord. De Kuip trilde op zijn grondvesten bij elke goal van de Deense topscorer. Een jaar eerder stonden ze in Denemarken net zo op de banken voor de spits toen hij FC Kopenhagen de titel schonk. Is de magie dan opeens verdwenen...