KNVB schrijft zwarte cijfers: ’Impact corona beperkt door incidentele meevallers’

„De vanwege corona verwachte ledendaling viel echter mee (er lijkt inmiddels zelfs sprake te zijn van een stabilisatie) en dankzij incidentele inkomsten werd alsnog geen verlies geleden”, schrijft de KNVB.

De bond kon terwijl het door onder meer lagere afdrachten van vereniging en kaartverkoop zo’n 20 miljoen euro misliep rekenen op steun via de NOW-regeling, waarmee het personeel werd doorbetaald. „De reguliere bedrijfsvoering liep echter in de rode cijfers, maar dankzij incidentele financiële meevallers kwam de KNVB alsnog uit op een positief resultaat van 4,3 miljoen euro. Die meevallers waren onder meer de transferopbrengst voor voormalig bondscoach Ronald Koeman aan het begin van het seizoen en de deelname aan EURO2020 aan het slot van het seizoen. In deze beide kwartalen is geen gebruik gemaakt van de NOW-regeling.”

Die 4,3 miljoen euro winst is een mooie opsteker ten opzichte van de vorige voetbaljaargang. In het eveneens door de pandemie getroffen 2019/20 werd er 6,9 miljoen euro verlies geleden. „Met het resultaat van seizoen 2020/’21 erbij is er dus sprake van een tekort van 2,5 miljoen euro over de afgelopen twee jaar. Gezien de omstandigheden is de KNVB tevreden met dit cijfer.”

Ledenaantal

De afname van het aantal leden bij de bond nam minimaal af. „In de coronatijd zijn de Nederlanders fors minder gaan sporten. Daarom was de verwachting dat het aantal KNVB-leden zou afnemen. Zeker aangezien de amateurs heel weinig wedstrijden mochten spelen, de kantines veelal dicht waren en het verenigingsleven vaak op een laag pitje stond. Uiteindelijk daalde het totale ledenbestand van 1.179.933 in seizoen 2019/’20 naar 1.157.479 leden in seizoen 2020/’21. Daarmee is de KNVB nog altijd veruit de grootste sportbond.”