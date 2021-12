Gary Anderson knokt zich na 3-0-achterstand langs Ian White

Eerder dit WK slaagde ook Dirk van Duijvenbode erin terug te komen na een 3-0-achterstand. Dat deed de Nederlander tegen de Engelsman Ross Smith, eveneens een partij uit de derde ronde.

De 51-jarige Anderson is tweevoudig winnaar van het WK van de PDC. Zowel in 2015 als 2016 was hij de beste. Tijdens de vorige editie verloor hij in de finale van Gerwyn Price.