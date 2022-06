Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede plaats vertrouwensboost voor rest van de WK langebaan Twijfels voor zilveren race Kamminga: ’Daarom extra tevreden’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Een trotse Kamminga (l) tijdens de podiumceremonie. Ⓒ Orange Pictures

BOEDAPEST - Driehonderdste kwam Arno Kamminga zondag te kort voor goud op de 100 meter schoolslag tijdens de WK langebaan in Boedapest. Toch stapte hij met een grote glimlach het water uit. En terecht. Een zilveren medaille in zijn eerste finale op een wereldkampioenschap is een prestatie waar de Nederlander met recht trots op mag zijn. Zeker gezien de omstandigheden.