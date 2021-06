Sensatie en emotie: Denemarken toch naar achtste finales

Rusland begon ook met drie punten in de tas aan zijn laatste groepswedstrijd tegen Denemarken. De Denen, die na het drama met Eriksen een zeer bewogen EK beleven en nog puntloos waren, wisten dat ze in ieder geval van de Russen moesten winnen om nog uitzicht te houden op de achtste finales.

Vlak voor rust schoot Mikkel Damsgaard Denemarken met een vernietigende pegel op een verdiende voorsprong: 1-0. Tien minuten na rust verdubbelde Yussuf Poulsen de voorsprong voor de Denen. Iedere Deense fan hoopte op dat moment dat België zou scoren tegen Finland, want dat zou betekenen dat Denemarken virtueel naar de tweede plaats zou klimmen.

De Bruyne

België, waar Kevin De Bruyne in de basis stond, was voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Finnen al zeker van de volgende ronde, maar wilde uiteraard graag groepswinnaar worden. Om dat te bewerkstelligen had de ploeg van Roberto Martinez aan een gelijkspel genoeg.

Voor de Finnen, die dit EK voor het eerst van de partij zijn, zou het een stunt zijn als ze de achtste finales zouden halen. Met drie punten uit de eerste twee wedstrijden maakte Finland nog volop kans. Bondscoach Marrku Kanerva sprak voorafgaand aan de clash dan ook van „het belangrijkste duel uit de voetbalgeschiedenis.”

Hradecky grabbelt

Maar het lukte België, dat duidelijk de bovenliggende partij was, maar niet om de ban te breken. In de eindpass ging het steeds mis bij de formatie van Martinez. Een kwartier voor tijd dachten de Belgen te mogen juichen, maar de VAR besloot daar een stokje voor te steken en concludeerde dat Romelu Lukaku buitenspel stond. Niet veel later was het uiteindelijk toch raak. Tomas Vermaelen kopte de bal bijna binnen uit een corner en via goalie Lukas Hradecky ging de bal uiteindelijk in het Finse doel. Niet veel later maakte Lukaku ook nog de tweede treffer voor de Belgen en verzekerde hij zijn ploeg van poulewinst.

Denemarken, dat ondertussen was uitgelopen naar een 4-1 voorsprong, klom zo uiteindelijk toch over Finland heen naar de tweede plaats. Zowel Denemarken, Rusland als Finland hebben drie punten, maar het doelsaldo van de Denen is het beste. Voor Rusland is het doek definitief gevallen, terwijl Finland nog mag hopen dat het zich als één van de vier beste nummers 3 nog plaatst voor de achtste finales.

Denemarken stuit zaterdag in de achtste finales op Wales. Die wedstrijd wordt afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.

Belg De Bruyne: ’Goed dat ik zo lang heb kunnen spelen’

Voor het eerst sinds enkele weken was Kevin De Bruyne weer fit genoeg om (bijna) een hele wedstrijd te spelen. „Ik voel wel wat pijntjes, maar dat is niet serieus”, reageerde hij naderhand. „Het is mooi dat ik weer zo lang heb kunnen meedoen. Dit had ik nodig. Gelukkig kan ik nu even een klein beetje rust nemen voor we de achtste finale gaan spelen.”

De Bruyne raakte geblesseerd in de finale van de Champions League, die hij met Manchester City verloor van Chelsea. Hij onderging zelfs een ingreep aan een oogkas. „Het voelt nog een beetje raar in mijn gezicht. Maar tijdens de wedstrijd sta ik er nauwelijks nog bij stil.”

Heel goed vond hij het spel niet tegen Finland. „Sommige fases waren goed, sommige minder. Aanvankelijk slaagden we er niet in de kansen te benutten. Gelukkig zijn we geduldig gebleven en is het alsnog gelukt.”