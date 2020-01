Oranje verplettert Duitse waterpolosters

In deze tak van sport liggen de verhoudingen ietwat anders dan bij de Nederlandse volleybalvrouwen die door toedoen van de oosterburen de Zomerspelen van Tokio kunnen vergeten.

haNederland speelde vier kwarten geconcentreerd, verdedigde effectief en maakte optimaal gebruik van de snelle zwemsters zodra de bal in een Duitse aanval werd onderschept en zich een kans op een break-out voordeed. Illustratief voor het degelijke en alerte spel was de 11-1, vlak voor het einde van de tweede periode. Doelvrouw Joanne Koenders zag Iris Wolves al de oversteek maken, gooide bal in een streep het hele veld over, waarna het voor de 26-jarige Wolves geen moeite was de bal achter de Duitse goalie te plaatsen.

De doelpunten van Oranje werd redelijk gelijk verdeeld over de vier bedrijven: 6-1, 5-0, 5-0 en tenslotte 7-2. Vivian Sevenich en Simone van de Kraats waren het meest trefzeker aan Nederlandse zijde. Beide linkshanders scoorden vier doelpunten.

Woensdag begint het echte werk voor Oranje in Budapest. Dan speelt de ploeg tegen Italië, samen met Nederland en Spanje favoriet voor de poulewinst. De groepszege levert een relatief lichte kruiswedstrijd in de kwartfinale op.