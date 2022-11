WK niet in gevaar voor Dumfries: ’Ik voel me goed’

Dumfries laat later op maandag nog wel een MRI-scan maken in het ziekenhuis. „Maar dat is meer voor de zekerheid. Ik kan zelf altijd wel goed aanvoelen of er iets niet in orde is. Ik voel me goed en herstel altijd snel.”

Dumfries liet zich zondag in de uitwedstrijd van zijn club Internazionale tegen Atalanta in de tweede helft vervangen. „Mijn knie werd stijf en ik kon niet meer rennen. Daarom moest ik me direct laten vervangen”, legde hij uit.

Vaste waarde

Oud-PSV’er Dumfries is een vaste waarde in het elftal van bondscoach Louis van Gaal, dat volgende week maandag op het WK de eerste wedstrijd tegen Senegal speelt. De 26 internationals die met Oranje afreizen naar het WK in Qatar melden zich maandag in Zeist.

„Exciting times ahead!”, schreef Dumfries op sociale media, bij een foto waarop hij zich goedgehumeurd meldt bij Oranje.