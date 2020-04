Meerderheid voetbalfans wil geen Eredivisie zonder publiek

Voor zo’n 60 procent van de ruim 12.600 respondenten is het uitspelen van de competitie zonder publiek geen optie, 40 procent vindt dat dit alleen kan als er echt geen andere optie meer is en als alle wedstrijden dan op een open tv-kanaal worden uitgezonden.

Bij het Supporterscollectief zijn de supportersclubs en -verenigingen van vrijwel alle profclubs aangesloten. De enquête werd eerst gehouden onder de vertegenwoordigers van die groepen en vervolgens zondag online gezet. Het Supporterscollectief heeft de resultaten gedeeld met de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. Dinsdag gaan alle betrokken partijen met elkaar in overleg om te bepraten wat er moet gebeuren met het voetbalseizoen dat als gevolg van de coronacrisis is stilgelegd.

In de nieuwste Kick-off gaat het uiteraard over het al dan niet stopzetten van de Eredivisie. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.