Jumbo-Visma stiekem nog met acht renners ’in koers’

De Belgische renner, die vrijdag tijdens de individuele tijdrit in de Tour de France zo hard onderuit ging, hield ploegleider Grischa Niermann in de auto via WhatsApp op de hoogte van het koersverloop.

Niermann had geen televisiebeelden tot zijn beschikking, maar kreeg dankzij Van Aert toch mee hoe kopman Steven Kruijswijk en diens teamgenoten Laurens De Plus en George Bennett de dienst uitmaakten op de Tourmalet. „Wat een team!!”, schreef Van Aert na de veertiende etappe op Twitter. „Bedankt voor het entertainment vanmiddag jongens.”

De 24-jarige Belg maakte heel wat indruk tijdens zijn eerste Tour, met onder meer een ritzege in Albi, tot hij tijdens de tijdrit in Pau in een hek bleef hangen en onderuit ging. „Naar omstandigheden gaat het best goed”, zei Van Aert een dag later vanuit het ziekenhuis waarin hij werd geopereerd aan een flinke vleeswond op zijn rechterbovenbeen. „Ik reed op de limiet, ik wist dat er een ’vieze’ bocht aan kwam. Het was wel net een bocht waarvan ik dacht dat ik er tijd in kon winnen. Maar blijkbaar stuurde ik iets te kort in, waardoor ik met m’n heup achter het hek bleef haken. Die hekken hadden ook wel wat veiliger gekund. Heel jammer dat ik Parijs niet haal, dat was een van mijn belangrijkste doelen.”

