Deze ’seksrellen’ in de sportwereld zorgden voor opschudding

Tiger Woods, hier nog naast zijn (ex)vrouw Elin Nordegren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Seksrellen en topsport. Het lijkt soms hand in hand te gaan. In Engeland laaide er woensdag een nieuwe rel op, toen spelers van Manchester City 22 Italiaanse Instagram-modellen lieten invliegen voor een heus ’bunga-bungaparty’. Het is niet de eerste seksrel die de sport -en privéwereld in zijn greep had. Velen gingen de Citizens voor.