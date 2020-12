PSV beloont Gakpo: contract tot medio 2025

De international van Jong Oranje beleeft momenteel zijn absolute doorbraak. Hij is relatief gezien (aantal schoten op doel) de meest effectieve speler in de selectie van PSV. Gakpo maakte al zeven goals in elf officiële duels en staat daardoor ook op de radar van bondscoach Frank de Boer.

„Dit nieuwe, langlopende contract heeft Cody zelf afgedwongen”, reageert technisch manager John de Jong op de clubkanalen van PSV. „Het is niet de eerste keer dat we zijn contract openbreken. We hebben er vertrouwen in dat hij van nog grotere waarde voor het elftal gaat zijn. Keer op keer is Cody in zichzelf blijven investeren. Het resultaat daarvan zien we wekelijks op het veld. Hij heeft het traject van jeugd- tot basisspeler volledig doorlopen en dat maakt hem een voorbeeld voor alle talenten in onze jeugdopleiding.”

Trots

„Ik merk dat ik steeds belangrijker voor PSV word”, laat Gakpo zelf weten. „Dat maakt me trots. Dit is mijn club en ik ben blij met de kansen die ik hier krijg. Ik voel vertrouwen en dat wil ik op het veld terugbetalen. Mijn doel is helder: ik wil nog beter worden en prijzen winnen met PSV.”

Gakpo kwam op zijn zesde jaar al in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2018 in het eerste elftal. PSV is tevens bezig het contract van captain Denzel Dumfries te verlengen en wil dat vanaf de winterstop ook proberen bij (na Gakpo) een ander toptalent uit opleiding, Mohamed Ihattaren.