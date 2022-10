Na motorcoureur Victor Steeman (22) overlijdt zijn moeder aan gevolgen van hartstilstand

Slager was ook aanwezig in Portugal toen Steeman daar zaterdag op het circuit ernstig ten val kwam, waarna een van de motoren achter hem op volle snelheid tegen hem aan botste. De jonge coureur uit het Gelderse Lathum is dagenlang behandeld in een ziekenhuis in Faro, waarna dinsdag het bericht volgde dat de artsen niets meer voor hem konden betekenen.

,,Die klap kwam al ongenadig hard aan”, zegt Slager. ,,Dat zo kort daarna ook zijn moeder en grootste fan is komen te overlijden, is onvoorstelbaar en zo wreed.”

Ruben Doorakkers, de 21-jarige boezemvriend en persoonlijk assistent van coureur Steeman, was tot afgelopen woensdag ter plaatse in Portugal en deed vanuit daar zijn verhaal over de weerzinwekkende week die hij beleefde. Daar is donderdagmiddag dus nog een tragisch hoofdstuk aan toegevoegd. Slager: ,,Woorden schieten tekort om hun dierbaren te troosten in deze verschrikkelijk moeilijke en zware tijd.”